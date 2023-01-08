تفاصيل مرعبة لحادثة إطلاق تلميذ بعمر الـ 6 النار على معلمته في كاليفورنيا!

كشف الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تفاصيل مرعبة عن حادثة إطلاق تلميذ بعمر السادسة النار على مدرسته في مدرسة ريتشنيك الابتدائية، يوم (الجمعة 6-1-2023).

وقال رئيس شرطة مدينة نيوبورت نيوز، ستيف درو، إن إطلاق النار لم يكن عرضيا وكان جزءا من مشادة، مشيرا إلى أنه لم يصب أي طلاب آخرين.

وأعلنت الشرطة عن أن الصبي الطالب البالغ من العمر ست سنوات، قيد الاحتجاز لديها، لكنها لم تكشف عن مكانه.

ورفضت الشرطة تحديد سبب المشادة أو أي تفاصيل أخرى عما حدث في الفصل، أو كيفية وصول الطفل للسلاح، ومن يملكه، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا.

وحددت تقارير إعلامية، اسم المعلمة التي تم إطلاق النار عليها في مدرسة ريتشنيك الابتدائية، الجمعة، وهي آبي زويرنر، في الثلاثينيات من عمرها. وتعمل مدرسة للصف الأول الابتدائي. وقال جونز إن حالتها الصحية التي كانت حالة خطيرة “تتحسن حاليا”.

عمدة مدينة نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا، فيليب جونز اعتبر أن واقعة إطلاق النار على معلمة على يد تلميذ يبلغ من العمر ست سنوات يجب أن تكون بمثابة “تحذير خطير” للولايات المتحدة.

وقال جونز “هذا جرس إنذار خطير لبلادنا. “أعتقد أنه بعد هذا الحدث، ستكون هناك مناقشة على الصعيد الوطني بشأن كيفية منع هذا النوع من الحوادث”، بحسب ما نقلت أسوشيتد برس.

واعتبر مدير منطقة المدارس الحكومية في نيوبورت نيوز، جورج باركر، أن إطلاق النار أظهر كيف “نحتاج إلى تعليم أطفالنا والحفاظ على سلامتهم، وإبعاد البنادق عن أيدي شبابنا”.

وتضم مدرسة ريتشنيك 550 طالبا من روضة الأطفال حتى الصف الخامس، وفقا لموقع وزارة التعليم في فرجينيا.

وقال جونز إنه سيتم تعطيل الدراسة في المدرسة يومي الاثنين والثلاثاء.

وأصدرت جامعة جيمس ماديسون رسالة دعم للمعلمة زويرنر وعائلتها وأصدقائها، متمنية لها الشفاء العاجل.

ويبلغ عدد سكان مدينة نيوبورت نيوز 185 ألف نسمة، وتقع جنوب شرقي ولاية فرجينيا. وهي معروفة بحوض بناء للسفن، حيث تبنى حاملات طائرات وسفن للبحرية الأميركية.