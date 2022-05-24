تفاصيل مسيرة الأعلام الإسرائيلية بالقدس.. والفصائل الفلسطينية تتوعد بالرد

نشرت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الثلاثاء، تفاصيل وخطة سير مسيرة الأعلام التي سينظمها المستوطنين، وتنطلق يوم الاحد المقبل في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت القناة الـ13 العبرية، عن المنظمين للمسيرة قولهم إنه “في ضوء متطلبات السلامة بعد كارثة ميرون، سيسمح لـ 16 ألف مستوطن فقط بدخول ساحة البراق”.

وأضافت القناة أنه “سوف يسير 8000 من المتظاهرين عبر الحي الإسلامي من جهة باب العمود و8000 آخرين من جهة باب يافا “باب الخليل”، وبالنسبة لعشرات الآلاف المتبقين ستقام رقصات جماعية بالأعلام بالقرب من باب يافا “باب الخليل” وعند أسوار البلدة القديمة، وسيدخلون تباعا في وقت لاحق حسب الحشود”.

فصائل المقاومة تحذر

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية ،اليوم الثلاثاء، من الدعوات التي تطلقها بعض المجموعات الصهيونية المتطرفة لهدم قبة الصخرة وبناء الهيكل المزعوم، مؤكدة أن هذه الدعوات ستفجر بركان غضب فلسطيني وعربي واسلامي يزلزل أركان الكيان.

و قالت الفصائل في بيان صحفي ” إن سماح حكومة الاحتلال للجماعات الصهيونية المتطرفة بممارسة طقوس وخزعبلات تلمودية داخل المسجد الأقصى تصعيد خطير يمثل عدواناً على مبادئنا وقيمنا واستفزازاً لمشاعر شعبنا وأمتنا.

وأكدت الفصائل أن سيف القدس ما زال مشهراً ولن يغمد إلا برحيل الاحتلال، وما رسخته المقاومة خلال المعركة من معادلات أبرزها معادلة غزة القدس ووحدة الشعب والوطن في مواجهة الاحتلال لا يمكن التراجع عنها.

ودعت الفصائل شعبنا إلى تكثيف الزحف والنفير العام دفاعاً عن الأقصى والمقدسات، كما أكدت على ضرورة التعبئة العامة وشد الرحال لإفشال هذه المؤامرات الخبيثة .

كما توجهت بالتحية إلى جماهير شعبنا الصامد في كافة مناطق تواجده، ونخص بالذكر المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى الذين يقفون سداً منيعاً أمام مؤامرات الاحتلال ومخططاته الخبيثة.