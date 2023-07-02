تفاصيل هامة عن سبب الضربة الإسرائيلية الثانية على سوريا.. ما علاقة الخبراء الروس!؟

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة الخسائر البشرية والمادية جراء الغارات الإسرائيلية على حمص وريفها وطرطوس وسط سوريا.

ووفقاً للمرصد فقد استهدفت الغارات مواقع ومستودعات للذخيرة تابعة لـ “حزب الله” في قرية النجمة بريف حمص على أطراف حمص الشمالية الشرقية، وأدت لمقتل 9 أشخاص بينهم 5 من جنسيات غير سورية.

كما “استهدف الطيران الإسرائيلي قاعدة الدفاع الجوي S200 في القدموس بريف طرطوس بعدة صواريخ تزامنا مع تصدي الدفاعات الجوية للغارات دون أن تتمكن من إفشال الهجوم الإسرائيلي”، بحسب المرصد.

من جهته أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت “بطارية الدفاع الجوي” التي أطلق منها صاروخ مضاد للطائرات نحو الأراضي الإسرائيلية.

كما أكد أدرعي أن الطائرات الإسرائيلية أغارت “على أهداف أخرى في المنطقة”.

خبراء روس

ناشطون من المعارضة السورية أشاروا إلى وقوع إصابات دقيقة في صفوف الخبراء والمتخصصين الروس في الهجوم الإسرائيلي فجر الأحد عقب إطلاق صاروخ S200 والذي وقعت أجزاء منه داخل إسرائيل.

ووفقاً لذلك، فإن هذه أول مرة تؤدي الغارات الإسرائيلية لوقوع إصابات روسية، مما قد يوحي بوجود انقطاع أو خطأ ما وقع خلال عملية التنسيق الروسي الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد، ليل السبت الأحد، أن صاروخا مضادا للطائرات “أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل”، حيث “انفجر في السماء فوق الأراضي الإسرائيلية”.

في المقابل، نقلت رويترز عن وسائل إعلام تابعة للنظام السوري إن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ “إسرائيلية” في مناطق بوسط البلاد وأسقطت أغلبها.

وقال بيان للجيش السوري إن الصواريخ التي حلقت فوق أجزاء من العاصمة اللبنانية بيروت أصابت مواقع في محيط مدينة حمص ولم تسفر سوى عن أضرار مادية. ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من التقرير.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في جارتها الشمالية.