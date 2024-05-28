تفاهم بين الصين وأمريكا لإدارة المخاطر البحرية

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إن الصين والولايات المتحدة عقدتا مشاورات حول الشؤون البحرية، واتفقتا على مواصلة الحوار وإدارة المخاطر.

وذكرت الصين أن الجانبين تبادلا وجهات النظر يوم الجمعة حول الوضع البحري، واتفقا على مواصلة الحوار وتجنب سوء الفهم وسوء التقدير.

وأضافت الوزارة أن الصين عبرت عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات الولايات المتحدة واستفزازاتها في المياه القريبة، وحثت واشنطن على الامتناع عن التدخل في النزاعات بين الصين وجيرانها أو “استغلال البحر لفرض قيود على الصين”.

وقالت إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف فورا عن دعم قوى “استقلال تايوان” الانفصالية.

ولدى الولايات المتحدة اتصالات مباشرة مع تايوان بشأن قضايا من بينها مبيعات الأسلحة، وهو ما تعارضه الصين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، لكن حكومة تايوان ترفض مزاعم الصين بالسيادة عليها.

كما حثت الصين الولايات المتحدة على عدم الانحياز إلى أي طرف في بحر الصين الجنوبي بعدما مددت واشنطن في مارس آذار اتفاقا أمنيا مع الفلبين.