الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
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"تفتقر الاحترام".. رئيس وزراء السويد يندد بدعوة زعيم اليمين المتطرف لهدم مساجد

منذ 58 دقيقة
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون

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ندّد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون بزعيم حزب اليمين المتطرف، الذي دعا إلى مصادرة بعض المساجد وتسويتها بالأرض، ووصف دعوته بأنها “تفتقر إلى الاحترام”.

وكان زعيم حزب “ديموقراطيو السويد”، جيمي أكيسون، قال خلال خطاب أمام مؤتمر حزبه السنوي السبت الماضي “علينا أن نبدأ بمصادرة وهدم المساجد، حيث تُنشر دعاية معادية للديموقراطية والسويد والمثليين والسامية، أو مضللة بشكل عام”.

ولا تضم حكومة كريسترسون الائتلافية حزب “ديمقراطيو السويد”، ولكنها تعتمد على دعمه.

وردا على تصريحات أكيسون قال كريسترسون لشبكة إس في تي “أعتقد أنها طريقة للتعبير تفتقر إلى الاحترام وتثير الاستقطاب”، وأضاف أن ذلك يسيء تمثيل ما تدافع عنه السويد دوليا.

وقد أثارت تصريحات أكيسون غضبا في السويد وخارجها، مما أجبر كريسترسون على إصدار بيان على منصة إكس شدد فيه على “حق الحرية الدينية دستوريا” في السويد.

وقال “في السويد، لا نهدم أماكن العبادة. علينا كمجتمع مقاومة التطرف العنيف مهما كانت مسوغاته، لكننا سنقوم بذلك في إطار دولة ديموقراطية وسيادة القانون”.

بدورها، دعت رئيسة الوزراء السابقة من الحزب “الاشتراكي الديموقراطي”، ماغدالينا أندرسون، رئيس الوزراء الحالي إلى إقالة جميع مسؤولي حزب “ديموقراطيو السويد” العاملين في مكاتب الحكومة في ستوكهولم.

ورأت أندرسون أن تصريحات أكيسون تسيء لصورة السويد، ولا تسهل طلب بلادها لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

يذكر أن السويد شهدت سلسلة أحداث أثارت توترا مع الدول العربية والإسلامية، عندما أحرق لاجئ عراقي الأصل نسخا من القرآن الكريم في مناسبات عدة هذا العام، وأدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات وصدور إدانات للسويد، بينما استدعت دول عربية عدة مبعوثي السويد للاعتراض على تلك الأفعال.

ولا يزال طلب السويد للانضمام إلى الناتو ينتظر مصادقة هنغاريا وتركيا.

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