تفتيش مكاتب دويتشه بنك في ألمانيا

أفاد ممثلو الادعاء في فرانكفورت بأنّ المدعين والشرطة الاتحادية ومسؤولين آخرين يفتشون مقر دويتشه بنك في المدينة.

البنك الأكبر في ألمانيا كشف أن عملية التفتيش تضمنت معاملات مشبوهة أبلغ عنها بنفسه في ما يتعلق بغسل أموال، مضيفا أنه يتعاون مع السلطات بشكل كامل.

وقال ممثلو الادعاء إن لديهم مذكرة تفتيش لكنهم رفضوا الإدلاء بمزيد من التفاصيل، موضحين أن ممثلين عن هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين) شاركوا في الإجراءات.

ورفضت الهيئة والشرطة الاتحادية التعليق على الأمر.

ويسعى دويتشه بنك، بقيادة الرئيس التنفيذي “كريستيان زيفينج” الى تحسين سمعته بعد سلسلة من الإخفاقات التنظيمية المحرجة والمكلفة.

كذلك،أعلن البنك هذا الأسبوع عن زيادة أفضل من المتوقع بنسبة 17 بالمئة في أرباح الربع الأول مع ارتفاع عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية، لكنه حذر من أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد يضر بالأرباح السنوية.

هذا وتراجعت أسهم البنك بأكثر من ثلاثة بالمئة عقب أنباء عملية التفتيش وانخفضت بنسبة 1.8 بالمئة في جلسة بعد الظهر في فرانكفورت.

وقال شاهد من رويترز إنه لم يكن هناك ما يشير إلى وجود سلطات خارج مقر البنك اليوم.