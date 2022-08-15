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تفتيش منزل ترامب.. بايدن لم يكن يعلم!

منذ 39 دقيقة
الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

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أكّد البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي “جو بايدن” لا علاقة له بقضية تفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق “دونالد ترامب”.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن البيت الأبيض لم يتدخل في تفتيش عقار دونالد ترامب، وكذلك الوثائق السرية التي ضُبطَت فيه.

وأوضحت المتحدثة قائلةً: “تعليقنا أو تعليق الرئيس جو بايدن على هذه القضية سيكون أمرًا خاطئًا، حيث أن هذه القضية تتعلق بأنشطة جهاز تطبيق القانون”.

كذلك، أكّدت جان بيير أن وزارة العدل الأميركية التي تحقق في القضية، تظل مستقلةً تماما وبعيدة عن تدخل البيت الأبيض، مشددةً على عدم تورط البيت الأبيض في هذه القضية.

يُذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي عثر على 11 مجموعة من الوثائق السرية خلال عملية تفتيش لممتلكات ترامب.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي تمكنوا من جمع 4 مجموعات من الوثائق المصنفة على أنها “سرية للغاية”، وثلاث مجموعات من المستندات “السرية”، ولكن تفاصيل محتوى المواد المحجوزة، حسب المنشور، غير مدرجة في قائمة الجرد.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للصحيفة، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بإخراج نحو عشرين صندوقًا تحتوي على أشياء ومواد وصور ومذكرات مكتوبة بخط اليد مختلفة.

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