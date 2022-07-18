الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
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تفجير يستهدف قافلة عسكرية تابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال

منذ 34 دقيقة
بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال

بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال

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استهدف تفجير إرهابي قافلة عسكرية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وفق وسائل إعلامية محلية نجم التفجير عن عبوة ناسفة زرعت في حافة بالشارع الـ30 الرئيسي جنوبي شرقي مقديشو.

وفق المصادر نفسها أسفر التفجير عن خسائر بشرية بين صفوف قوات حفظ السلام والمدنيين لم يتم تحديدها.

وكانت القافلة العسكرية أطلقت النار بشكل عشوائي عقب التفجير وأغلقت الشارع لمدة نصف ساعة حيث توقفت الحركة بعد تطويقها موقع التفجير .

وفي هذه الأثناء، لم تعلق السلطات الصومالية وقوات أتميس على الهجوم الذي تبنته حركة الشباب الإرهابية.

وتأسست بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بقرار من مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 19 يناير 2007 مع تفويض أولي لمدة ستة أشهر.

ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تفويض البعثة في 21 فبراير 2007، كما سمح بالتجديدات اللاحقة لتفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال من قبل مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي كل ستة أشهر.

وتم تمديد فترة تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في كل مرة خضعت فيها للتقييم، وآخرها في مايو 2019. كان من المقرر أن ينتهي آخر تفويض في 31 مايو 2020 مع تخفيض حجم القوات لحد أقصاه 19626 جندي بحلول 28 2020.

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