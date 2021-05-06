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تفكيك شبكة في تونس متورطة بالاتجار بالبشر وبيع الأطفال الرضع!

6 - مايو - 2021
الشرطة التونسية

الشرطة التونسية

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ألقي القبض اليوم في تونس على عصابة متهمة بالاتجار بالبشر وبيع الأطفال الرضع، بالتحديد، للراغبين خارج البلاد.

واستطاعت الشرطة التونسية القيام بتفكيك هذه الشبكة المؤلفة من رجل و3 نساء متورطين في هذه القضية، حسبما نقلت قناة نسمة التونسية.

وأشارت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية في تونس، إلى أن “المتهم من جهة سوسة يعمل في استقطاب النساء اللواتي ينجبن رضع خارج إطار الزواج ليتوسط في بيعهم لاحقا للعائلات الراغبة في ذلك بمساعدة امرأة مقابل مبالغ مالية متفاوتة”.

وأكدت، أن سيدتين من المتضررين أشارتا إلى أن “المتهم فيه ينشط ضمن شبكة مختصة في بيع الأطفال الرضع بمساعدة امرأة مقابل مبالغ مالية متفاوتة”.

وأذنت النيابة العامة، بالاحتفاظ بالمتهم فيه في “الاتجار بالبشر” وإحالة 3 نساء إلى التحقيق، مع إدراج شريكته وابنتها على مذكرة المطلوب القبض عليهم.

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