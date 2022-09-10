تقارب ملكي بين عائلة ولي العهد والأمير هاري وميغان

انضم الأمير هاري وزوجته ميجان إلى الأمير وليام وزوجته كيت لتفقد الزهور التي وضعها الناس أمام قلعة وندسور السبت تكريما للملكة الراحلة إليزابيث.

وتوترت العلاقات بين نجلي ملك بريطانيا الجديد تشارلز بعد انتقال هاري وميجان إلى الولايات المتحدة، ولم يُشاهَد الأربعة معا بهذا القرب منذ ذلك الحين.

وقال المتحدث باسم وليام إنه دعا هاري وميجان، المعروفين رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، للانضمام إليه وإلى كيت أثناء تفقد الزهور والتحدث إلى الحشود التي تصطف عند مدخل قلعة وندسور.

ويثير ظهور الأخوين وزوجتيهما معا الآمال في حدوث تقارب بعد وفاة الملكة إليزابيث الأطول بقاء في الحكم.