تقارير تتحدث عن تدهور صحة خامنئي!

“صحة المرشد الايراني علي خامنئي حرجة” بحسب ما نقله موقع إيران إنترناشيونال عن مسؤول أمني كبير صرّح لقناة “12 الإسرائيلية”، والذي اشار الى تقارير تتعلق بالحالة الجسدية لخامنئي، وقال أن “هذا يمكن أن يخلق وضعاً جديداً في إيران”.

وتشير تقارير إعلامية سابقة إلى أن إيران تحدثت عن السينايورهات المحتملة في حال تدهورت صحة المرشد علي خامنئي، أو مات فجأة.

ويعد الرجل البالغ من العمر 82 عاماً أعلى سلطة سياسية في البلاد، ولمن يخلفه في هذا المنصب أهمية كبيرة في إيران.

ويتم اختيار المرشد الأعلى (خامنئي هو الثاني فقط منذ الثورة الإيرانية عام 1979) من قبل هيئة مؤلفة من 88 رجل دين وتعرف الهيئة باسم مجلس الخبراء.

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الخبراء من قبل الإيرانيين كل ثماني سنوات، ولكن يجب أن يحظى المرشحون لهذه الهيئة بموافقة مجلس صيانة الدستور.

ويتم اختيار أعضاء مجلس صيانة الدستور، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المرشد الأعلى.

ينص الدستور الإيراني على أن مجلس خبراء القيادة ينتخب المرشد الأعلى مباشرة، حيث يبقى في منصبه حتى وفاته، ولا يمكن عزله إلا من قبل المجلس ذاته في حال ثبت عدم كفاءته.

أبرز الصراع المستمر داخل أجنحة النظام الإيراني والمتصاعد مؤخرا، اسم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني، كوريث محتمل من خلال الترويج الكبير له في الأوساط السياسية والدينية والحرس الثوري.

وانتشرت ملصقات في شوارع العاصمة طهران، منذ فترة، من قبل مصادر غير معروفة، تروج إلى أن مجتبى خامنئي هو المرشد القادم، وذلك بحسب “العربية”.