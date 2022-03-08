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تقارير تكشف.. إنجازٌ كبيرٌ للقوات الخاصة الأوكرانية

8 - مارس - 2022
الشرطة الاوكرانية

الشرطة الاوكرانية

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صرّح وزير الدفاع البريطاني، الثلاثاء، بوجود تقارير تفيد بقيام القوات الخاصة الأوكرانية بتدمير أكثر من 20 مروحية روسية مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا في مواجهة مشاكل لوجستية ومقاومة شرسة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث استخباراتي صدر في وقت متأخر من الاثنين، إن تقدم روسيا نحو العاصمة كييف لا يزال يواجه مقاومة من القوات الأوكرانية حول بلدات هوستوميل وبوتشا وفورزيل وإربين.

كما أن رتلا روسيا طويلا لايزال عالقا على طريق شمال كييف.

وأضاف وزير الدفاع بن والاس، أن القوات الروسية تزداد يأسا في مواجهة مثل هذه التعطلات العسكرية، مما يؤدي بها إلى “قصف عشوائي” للمدنيين.

وقال “ندرك أن أكبر الخسائر الفردية في الحرب حتى الان هم الجنود الروس الذين خذلهم قادتهم وخذلتهم خطط سيئة. والآن نراهم حرفيا يلقون حتفهم على نطاق واسع”.

هذا وتستمر الحرب في اوكرانيا ليومها الـ13، رغم تنديدات دولية بما تقوم به روسيا من غزو غير مبر على أوكرانيا وقتل المدنيين، ما أدى إلى فرض عقوبات دولية على شخصيات ومسؤولين ومصارف روسية ما سيؤدي تلقائيا الى تكبد الخسائر في روسيا.

هذا بالإضافة إلى اعلان إيطاليا وغيرها من الدول الاستغناء عن النفط الروسي.

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