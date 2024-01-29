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تقارير جديدة حول تعرض قاعدة أميركية لهجوم شمال شرق سوريا

منذ دقيقتين

دوريات أميركية شمال شرقي سوريا - أرشيفية

وكالة الأناضول
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نقل موقع “بوليتيكو” عن مسؤول أميركي قوله إنهم تلقوا تقارير أولية تظهر تعرض قاعدة الشدادي الأميركية في شمال شرق سوريا لهجوم صباح اليوم الاثنين 29\1\2024.

يأتي ذلك في وقت أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت بالصواريخ القاعدة الأميركية في مدينة الشدادي بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ويعد هذا الاستهداف هو الثاني من المقاومة الإسلامية في العراق لقاعدة الشدادي خلال 24 ساعة، ولم يعرف فيما إذا كان الهجوم أسفر عن خسائر بشرية أم لا.

ومنذ مطلع العام الحالي تعرضت القواعد التي تنتشر فيها القوات الأميركية في سوريا للعديد من الهجمات صاروخية وبمسيرات انتحارية مجهولة الهوية.

وشهدت سوريا مؤخرا هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأميركي شمال وشمال شرق البلاد، منها منطقة التنف، وناحية المالكية، الحدوديتان مع العراق، وفي محافظة الحسكة ومنطقة الشدادي، بطائرات مسيرة مجهولة الهوية وبصواريخ أرض ـ أرض.

تجدر الإشارة إلى أن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران تشن هجمات صاروخية ومسيرات مسلحة على القواعد الأميركية شرق نهر الفرات الواقع تحت سيطرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

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