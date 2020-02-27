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تقارير : طائرة إسرائيلية تقتل مسؤولا بحزب الله في سوريا

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أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، الخميس، باستهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لسيارة مدنية جنوب بلدة حضر في محافظة القنيطرة، جنوب غربي سوريا.

وذكرت “سانا” أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن مصرع مدني، دون أن تحدد هويته، في حين أشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه يدعى عماد طويل، أحد المسؤولين في “ملف الجولان”، فرع حزب الله في الجنوب السوري.

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ورجحت التقارير الإسرائيلية أن يكون طويل مشرفا على إنشاء البنية التحتية لميليشيا حزب الله في القنيطرة، وذلك لتنفيذ عمليات على الحدود مع إسرائيل.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، واستهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لميليشيات حزب الله اللبناني.

وتبرّر إسرائيل عملياتها في سوريا بأنها تندرج ضمن جهودها الرامية لوقف ما تصفه بمحاولات إيران الهادفة إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، ودعم حزب الله بأسلحة متطورة.

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