تقارير: نصر الله زار إيران سرًا وتوجه إلى قبر سليماني

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تداولت مواقع إخبارية إيرانية، في وقت متأخر من، مساء الجمعة، معلومات عن قيام الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بزيارة سرية إلى إيران، وتوجهه إلى زيارة قبر قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني، أن“هناك معلومات تشير إلى زيارة سرية قام بها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مؤخرًا“، مضيفًا أن“نصر الله زار مرقد علي بن موسى الرضا وقبر الجنرال قاسم سليماني“.

كما أشارت وكالة أنباء ”الحرس الثوري“ عبر التلغرام، إلى خبر هذه الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقًا.

ومرقد علي بن موسى الرضا وهو الإمام الثامن لدى الطائفة الشيعية يقع في مدينة مشهد عاصمة محافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرق إيران.

وجرى دفن الجنرال قاسم سليماني بمقبرة لضحايا الحرب الإيرانية العراقية بمحافظة كرمان بحسب الوصية التي تركها عند زوجته قبل أن تغتاله الولايات المتحدة في الثالث من يناير الماضي، عقب خروجه من مطار العاصمة العراقية بغداد.

ومساء الخميس، تحدث نصر الله خلال مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، عن علاقته مع قاسم سليماني، مؤكدًا أن“الأخير كان يتردد على لبنان بشكل مستمر“.

وقال:“قاسم سليماني كان يأتي إلى لبنان، كل عدة أسابيع وليس كل عدة أشهر“، مضيفًا أن“لديه علاقة متميزة مع قاسم سليماني“.

وحولت إيران قبر قائد فيلق القدس قاسم سليماني إلى مزار يرتاده الإيرانيون حيث يصطف الكثير منهم في مقبرة محافظة كرمان.