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تقدم في المحادثات بين الحكومة الفنزولية والمعارضة

28 - سبتمبر - 2021
مؤتمر صحفي بعد انتهاء جولة ثالثة من المحادثات بين الحكومة الفنزويلية

مؤتمر صحفي بعد انتهاء جولة ثالثة من المحادثات بين الحكومة الفنزويلية

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أعلنت الحكومة الفنزويلية والمعارضة تحقيق تقدم باتجاه حل خلافاتهما خلال جولة ثالثة من محادثات اختتمت أمس الاثنين في مكسيكو.

وجاء في بيان قرأه الوسيط النرويجي، داغ نيلاندر، أن “مواقف الجانبين تقاربت بحثا عن حلول للتحديات المرتبطة بقضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية”.

ولم تخض الأطراف المعنية في التفاصيل بشأن المجالات التي تم تحقيق تقدم فيها في إطار المفاوضات الرامية لحل الأزمة السياسية التي طبعت ولاية الرئيس، نيكولاس مادورو، المتواصلة منذ 8 سنوات.

وأشار البيان إلى تقدم في جهود تأسيس آلية للتشاور مع “اللاعبين السياسيين والاجتماعيين على المستويين الوطني والدولي” لدعم المفاوضات.

وتطالب كراكاس بتخفيف العقوبات الغربية فيما تدعو المعارضة بقيادة خوان غوايدو إلى ضمان تنظيم انتخابات إقليمية منصفة في نوفمبر القادم.

ولا يشارك أي من مادورو، الذي تتهمه المعارضة بتزوير الانتخابات التي فاز فيها مجددا في عام 2018، ولا غوايدو، الذي تعتبره نحو 60 دولة رئيسا لفنزويلا، شخصيا في المحادثات.

ورحب مادورو في تصريحات أدلى بها إلى التلفزيون الرسمي الفنزويلي بما وصفها بـ”الخطوة الناجحة الأخرى” في المحادثات، مضيفا: “أعتقد أننا نواصل التقدم في المكسيك.. باتجاه سلام دائم ومستقر وعميق لفنزويلا.. وتعافي أصولنا في الخارج”، بحسب “أ ف ب”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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