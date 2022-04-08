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تقرير أممي يدق ناقوس الخطر.. مستوى قياسي جديد لأسعار الغذاء العالمية

منذ 3 ساعات
أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى قياسي جديد في مارس

أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى قياسي جديد في مارس

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قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة إن أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى قياسي جديد في مارس/ آذار إذ أربكت الحرب في أوكرانيا أسواق الحبوب والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، 159.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 141.4 نقطة بعد تعديل بالزيادة في فبراير شباط .

وسجل المؤشر قبل التعديل في فبراير شباط 140.7، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت.

من جهة أخرى، حذر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الجمعة من أن محصول الحبوب هذا العام من المرجح أن يقل 20 بالمئة عن مستواه العام الماضي بسبب تقلص المساحة المنزرعة بعد الغزو الروسي.

وقال إن هناك نقص في الوقود للمزارعين، لكن أوكرانيا تعرف كيف تزودهم بالوقود. وقال أيضا إن أوكرانيا لديها مخزون كبير من الحبوب والزيوت النباتية ويمكنها توفير الطعام لسكانها.

    المصدر :
  • رويترز

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