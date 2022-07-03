الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
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تقرير بريطاني: روسيا ستجري استفتاء لضم خيرسون اليها

منذ 6 دقائق
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في وقت يتواصل القتال في شرق أوكرانيا، أكدت بريطانيا الأحد الواقع في 3 تموز أن المسؤولين الروس سيجرون استفتاء على انضمام مدينة خيرسون إلى روسيا بحلول خريف عام 2022، محذرة من التلاعب بنتيجة الاستفتاء.

ورجحت وزارة الدفاع البريطانية في إحاطتها اليومية عبر تويتر، أن “تعطي روسيا الأولوية للتصويت شبه الدستوري في محاولة لإضفاء الشرعية على سيطرتها على المنطقة”.

كما أضافت أن السلطات الروسية “اعتقلت في 28 حزيران الفائت، إيهور كوليخاييف، رئيس بلدية مدينة خيرسون المنتخب في محاولة لقمع معارضة الاحتلال”، على حد وصفها.

وقالت إنه “مع ذلك تستمر المقاومة المسلحة والسلمية على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة المحتلة”.

وكان كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية الموالية لروسيا، أكد في حزيران الماضي، أن خيرسون تشهد اندماجاً واضحاً مع روسيا، ولن تعود أبدا إلى أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك.

وكانت القوات الأوكرانية أعلنت الأسبوع الماضي، شن هجوم مضاد آخر في خيرسون، مؤكدة استعادة السيطرة على أراضٍ على الضفة الجنوبية لنهر إنهوليتس الذي يشكل حدا فاصلا في المنطقة.

    المصدر :
  • العربية

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