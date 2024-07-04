تقرير: ترامب يزعم في فيديو أنه أخرج بايدن من السباق الرئاسي

زعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه “أخرج الرئيس الديمقراطي جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية وسخر من كاملا هاريس نائبة بايدن في مقطع فيديو نشره موقع (ديلي بيست) الإلكتروني، وهو ما أثار انتقادات حادة من حملة بايدن”.

وجرى تصوير الرئيس السابق ترامب في أحد ملاعب الجولف الخاصة به وهو يطلب الإشادة على مناظرته أمام بايدن الذي أثار أداؤه المتعثر فيها قبل أسبوع دعوات من زملائه الديمقراطيين إلى تنحيه عن الترشح.

ويقول ترامب في المقطع المنشور في وقت متأخر أمس الأربعاء “إنه سيخرج من السباق… أخرجته”. ثم استخف بهاريس التي ترجح مصادر أنها ستحل محل بايدن في الترشح عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية إذا انسحب بايدن. وقال عنها ترامب “إنها سيئة للغاية، إنها مثيرة للشفقة بشدة، إنها في غاية السوء”.

وقال بايدن (81 عاما) لحملته أمس الأربعاء إنه لا يزال مرشحا. وردت حملته بالهجوم على ترامب (78 عاما) في بيان.

وقالت المتحدثة سارافينا تشيتيكا “لا يا دونالد. السيئ هو انتزاع حقوق النساء، السيئ هو خسارة انتخابات وتحريض عصابة عنيفة على مهاجمة الكابيتول (مبنى الكونجرس)، السيئ هو الاعتداء على النساء، السيئ هو عدم دفع ضرائبك”.

ودعمت حملة ترامب كلامه، وقال كريس لاسيفيتا المدير المشارك للحملة على منصة إكس “لا شيء غير صحيح في هذا الفيديو”.

وتحققت رويترز من موقع مقطع الفيديو الذي اتضح أنه (ترامب ناشونال جولف كلوب) في بلدة بدمينستر بولاية نيوجيرزي. ويوجد على عربة الجولف التي شوهد ترامب وهو يقودها الرقم واحد وختم رئاسي.