تقرير دولي يعلن عن ارقام صادمة بشأن اطفال المدارس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الخميس، أن 244 مليون طفل عير ملتحقين بمدارس في العالم، وهو عدد في تراجع متواصل منذ أكثر من 20 عاما غير أنه لا يزال مقلقا.

وأفادت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في بيان: “لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الوضع. التربية حق ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنتثبت من احترام هذا الحق لكل طفل”.

ومن أصل الـ244 مليون طفل غير الملتحقين بمدارس والذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة، يعيش 98 مليون طفل يشكلون 40 بالمئة من العدد الإجمالي في إفريقيا جنوب الصحراء ولا سيما في نيجيريا (20.2 مليون طفل) وإثيوبيا (10.5) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (5.9) وكينيا (1.8)، بحسب أرقام اليونسكو.

وبعدما كانت نسبة الفتيات أعلى من الفتيان بين الأطفال غير الملتحقين بمدارس عام 2000 (2.5 بالمئة في المدارس الابتدائية و3.9 بالمئة في المدارس التكميلية والثانوية)، لفتت اليونسكو إلى أن التباين “تراجع إلى الصفر” حتى لو أنه “لا يزال هناك فوارق محلية”.

وعلى سبيل المقارنة، ذكّرت اليونسكو بأن أكثر من 400 مليون طفل لم يكونوا ملتحقين بمدارس عام 2000، مشيدة بـ”التقدم” الذي تم إحرازه على هذا الصعيد خلال العقدين الأخيرين حتى لو أن وتيرة هذا التقدم “تباطأت بشكل كبير في السنوات الأخيرة”.