تقرير روسي يفضح قاعدة لمرتزقة "الفاغنر" في أوكرانيا

دمرت القوات الأوكرانية قاعدة عسكرية روسية في شرق أوكرانيا تؤوي مرتزقة من “فاغنر”، بعد تسريب صحفي روسي معلومات عن موقع القاعدة، بالخطأ، في وقت حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الرضوخ للابتزاز النووي.

وأكد مسؤولون أوكرانيون استهداف قاعدة عسكرية في منطقة لوغانسك، والتي كانت تؤوي عناصر من مجموعة “فاغنر” وفقا لـ”نيويورك تايمز”.

ومساء الأحد، انتشرت بعض “التقارير والصور”، التي تكشف عن موقع الضربة الأوكرانية، والتي اتضح أنها كانت في بلدة بوباسنا التي تحتلها روسيا.

1/2 On Monday, Aug. 8th, Russian journo published the photos of "Wagner PMC" headquarters in Popasna, including the sign with the building address: "Mironivska, 12". "Putin's cook" Prigozhin can be seen on the pics. Today this building (48.616, 38.360) was hit by Ukrainian strike pic.twitter.com/TDQtI5WrPw

وعبر حسابه بموقع تويتر، شارك مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، أنطون جيراشينكو، صورا للضربة الأوكرانية، مؤكدا “استخدام صواريخ هيمارس الأميركية لضرب القاعدة الروسية”.

⚡️HIMARS hit a Wagner mercenaries base in Popasna on occupied territories.

Wagner group is a private "army" of Putin, responsible for atrocities all over the world, including 🇺🇦.

It seems that the location was found out from 📷 made by 🇷🇺 propagandist. pic.twitter.com/67SrVSfnyG

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 14, 2022