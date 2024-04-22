تقرير: زيادة بنسبة 7% في الإنفاق العسكري العالمي في العام 2023

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام اليوم الاثنين أن الإنفاق العسكري في العالم ارتفع بنحو سبعة في المئة إلى 2443 مليار دولار في 2023 في أكبر زيادة سنوية منذ 2009.

وأضاف المعهد في بيان أن أكبر عشر دول أنفقت على القطاع العسكري في العالم في 2023، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين وروسيا، زادت كلها من الإنفاق العسكري.

وقال نان تيان الباحث الكبير في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في المعهد إن الزيادة جاءت نتيجة مباشرة لتدهور السلام والأمن في العالم.

وتابع قائلا “الدول تضع القوة العسكرية أولوية لكنها تخاطر بالانزلاق لدوامة الفعل ورد الفعل في مشهد تتزايد فيه الاضطرابات الجيوسياسية والأمنية”.