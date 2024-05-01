تقرير: زيادة مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ارتفعت في الولايات المتحدة بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت 7.3 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل نيسان، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 1.1 مليون برميل.

وأردفت الإدارة قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما صعدت بواقع 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير انخفض بنحو 230 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل نيسان.

وتراجع معدل تشغيل المصافي بواقع نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين ارتفعت 300 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 227.1 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بأن تنخفض بنحو 1.1 برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 700 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 115.9 مليون برميل مقارنة بتوقعات بانخفاضها 200 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بواقع 1.54 مليون برميل يوميا.