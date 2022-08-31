تقرير سري.. إيران تخصب اليورانيوم بمزيد من أجهزة الطرد المركزي في نطنز

– قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في بيان اطلعت عليه رويترز اليوم الأربعاء إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام ثاني مجموعة من ثلاث مجموعات لأجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6) التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز.

وأضافت الوكالة في تقرير سري إلى الدول الأعضاء أن المجموعة الثانية من أجهزة الطرد المركزي تستطيع تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى خمسة بالمئة من درجة النقاء الانشطارية بينما لم يتم تغذية المجموعة الثالثة بمواد نووية بعد.

ووذكر تقرير منفصل يوم الاثنين أنه تم بدء تشغيل المجموعة الأولى من أجهزة الطرد المركزي.

إيران تتبجح

كشف رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأربعاء، أن بلاده تمكنت من صناعة ألف جهاز طرد مركزي متطور خلال عام واحد.

وقال إسلامي، في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“: ”صنعنا ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 خلال عام“، مبينا أنه ”لا أساس مرتبط باتفاقية الضمانات لأسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وجود أنشطة نووية سرية إيرانية“.

وأضاف: ”إذا لم يغلق الملف الخاص بوجود أنشطة نووية سرية إيرانية لن يكون هناك اتفاق“، لافتا أنه ”للعودة لخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن المعيار هو نفسه الجدول الزمني لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015“.

وعن نية إعلان إيران موقفها من المقترحات الأمريكية بشأن مسودة إحياء الاتفاق النووي التي قدمتها الاتحاد الأوروبي، أجاب المسؤول الإيراني: ”التفاوض هو تداول (أخذ ورد)، فهو ليس صف مقال، حيث يمكنك أن تقول أشياء لطيفة“.

وتابع: ”مضمون المفاوضات يدور حول إلغاء العقوبات، والتركيز الأساسي هو على ديمومة واستقرار الأمر بإلغاء العقوبات دون عودتها تحت أي ذريعة“.