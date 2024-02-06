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تقرير عن حادث على مسافة 50 ميلاً بحرياً جنوبي عدن باليمن

منذ 17 ثانية
سفينة في البحر الأحمر

سفينة في البحر الأحمر

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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، أنها تلقت تقريراً عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي عدن باليمن.

وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الحادث ولم تقدم تفاصيل إضافية.

وكانت مؤسسة “امبرى” للأمن البحرى، أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن سفينة شحن تملكها شركة بريطانية تعرضت لأضرار طفيفة، إثر هجوم بطائرة بدون طيار حاولت استهدافها أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن، الذى يسيطر عليه جماعة الحوثيين.

وقالت شركة “أمبري” البريطانية، أن السفينة، التى ترفع علم باربادوس، تعرضت لأضرار طفيفة على مسيرتها، من دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت إنها تلقت بلاغا فى وقت مبكر اليوم عن حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا غربى مدينة الحديدة اليمنية.

وأضافت البحرية البريطانية أن السلطات تجرى تحقيقا حول الحادث.

    المصدر :
  • وكالات

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