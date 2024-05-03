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تقرير فاو: استمرار ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء للشهر الثاني على التوالي

منذ 59 دقيقة
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ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في أبريل /نيسان الفائت، بعد أن طغى ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والحبوب على انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وذكرت المنظمة اليوم الجمعة أن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط ​​119.1 نقطة في أبريل نيسان، ارتفاعا من مستوى معدل بلغ 118.8 نقطة في الشهر السابق. بحسب وكالة رويترز.

ومع ذلك كانت قراءة شهر أبريل/ نيسان الماضي أقل بنحو 7.4 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في فبراير شباط.

    المصدر :
  • رويترز

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