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تقرير: لا دليل على مؤامرة وراء مقتل رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر

منذ 33 دقيقة
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 ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الجمعة أن تقريرا أوليا للجيش أظهر أنه لم يتم العثور حتى الآن على دليل على مؤامرة أو هجوم خلال التحقيقات في تحطم الطائرة الهليكوبتر التي أودت بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي.

ولقي رئيسي، وهو من غلاة المحافظين وكان يُنظر إليه على أنه خليفة محتمل للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، حتفه عندما سقطت الطائرة الهليكوبتر التي كان يستقلها وسط أحوال جوية سيئة في الجبال القريبة من حدود أذربيجان يوم الأحد الماضي.

وجاء في التقرير الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة “لم يتم رصد آثار إطلاق نار أو ما شابه ذلك في حطام الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت في منطقة على ارتفاع كبير واشتعلت فيها النيران”.

وأضاف “لم يتم ملاحظة أي شيء مريب في محادثات برج المراقبة مع طاقم الطائرة. وقال التقرير إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل مع تقدم سير التحقيق.

    المصدر :
  • رويترز

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