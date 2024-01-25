تقرير لرويترز يكشف ردود أفعال شركات شحن على هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

تكثف جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران هجماتها على السفن في البحر الأحمر، مما يؤثر على طريق حيوي للتجارة بين الشرق والغرب.

وردا على ذلك، أصدرت بعض شركات الشحن تعليمات للسفن بالإبحار بدلا من ذلك حول طريق رأس الرجاء الصالح جنوب القارة الأفريقية، وهو طريق أبطأ ومن ثم أكثر كلفة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا عشرات الضربات الجوية على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين يومي 11 و12 يناير كانون الثاني ردا على استهداف السفن، في توسيع لصراع في المنطقة ناجم عن الحرب الإسرائيلية في غزة.

وفيما يلي الإجراءات التي اتخذتها الشركات:

* سي.إتش روبنسون

قالت مجموعة الخدمات اللوجستية العالمية في 22 ديسمبر كانون الأول إنها غيرت مسار ما يربو على 25 سفينة لتبحر حول طريق رأس الرجاء الصالح على مدى أسبوع سبق ذلك، ومن المرجح أن يستمر العدد في الزيادة.

وأضافت “من المتوقع استمرار إلغاء المرور بموانئ أو مناطق في مسارات السفن وارتفاع الأسعار فيما يخص العديد من تحركات التجارة في الربع الأول من 2024”.

* سي.إم.إيه-سي.جي.إم

قالت مجموعة الشحن الفرنسية في الخامس من يناير كانون الثاني إنها لم تغير خططها التي أعلنتها الشهر الماضي لزيادة عدد السفن التي تعبر قناة السويس تدريجيا.

وغيرت المجموعة في السابق مسار عدة سفن لتأخذ طريق رأس الرجاء الصالح.

* يوروناف

قالت شركة ناقلات النفط البلجيكية في 18 ديسمبر كانون الأول إنها ستتجنب منطقة البحر الأحمر لحين إشعار آخر.

* إيفرجرين

قالت شركة إيفرجرين التايوانية لشحن الحاويات في 18 ديسمبر كانون الأول إن سفنها المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة في انتظار إشعار آخر، بينما سيجري تغيير مسار السفن المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح. كما أعلنت الشركة توقفها مؤقتا عن قبول نقل البضائع الإسرائيلية.

* فرونت لاين

قالت مجموعة فرونت لاين لناقلات النفط ومقرها النرويج في 18 ديسمبر كانون الأول إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

* جرام كار كاريرز

قالت شركة الشحن النرويجية المتخصصة في نقل السيارات في 21 ديسمبر كانون الأول إن سفنها لن تمر عبر البحر الأحمر.

* هافنيا

قالت شركة الشحن النرويجية في 12 يناير كانون الثاني إنها منعت جميع السفن من التوجه إلى مضيق باب المندب أو الإبحار في مياهه بعد تحذير من القوات البحرية المشتركة التي طالبت بالابتعاد عن المنطقة في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية في اليمن.

* هاباج لويد

قالت شركة شحن الحاويات الألمانية يوم 22 يناير كانون الثاني إنها ستواصل توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة أيضا إنها ستقدم ممرات برية من جبل علي والدمام والجبيل إلى خدمة النقل المكوكية عبر المحيط من جدة للتخفيف من التأثير على أعمالها.

* إتش.إم.إم

قالت شركة شحن الحاويات الكورية الجنوبية في 19 ديسمبر كانون الأول إنها أمرت سفنها التي تستخدم عادة قناة السويس بتغيير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

* هوج أوتولاينرز

قالت شركة الشحن النرويجية في 20 ديسمبر كانون الأول إنها ستوقف عبور سفنها في البحر الأحمر.

* كلافينيس كومبينيشن كاريرز

قالت الشركة المشغلة لأسطول ناقلات ومقرها النرويج في 16 يناير كانون الثاني إن أي من سفنها لن تبحر في البحر الأحمر ما لم يتحسن الوضع.

* كونا + ناجل

قال مايكل ألدويل، نائب الرئيس التنفيذي للوجستيات البحرية لدى شركة (كونا + ناجل) السويسرية للخدمات اللوجستية في 12 يناير كانون الثاني، “حتى لو أصبح مضيق باب المندب آمنا وسالما للعبور اعتبارا من اليوم فصاعدا، فإننا نتوقع أن يستغرق الأمر شهرين على الأقل قبل أن تستأنف السفن أنماط الحركة العادية”.

* ميرسك

أوقفت مجموعة الشحن الدنمركية ميرسك في الخامس من يناير كانون الثاني مرور سفنها في البحر الأحمر “في المستقبل المنظور”.

وفي 18 يناير كانون الثاني، قالت إن الاضطرابات في البحر الأحمر والطقس الشتوي تسببا في ازدحام في محطات الحاويات، وحثت العملاء على استلام وحداتهم في أقرب وقت ممكن. كما بدأت تقدم للعملاء خيار نقل بعض البضائع من السفن إلى الشحن الجوي في موانئ عمان والإمارات.

وفي اليوم السابق، قال الرئيس التنفيذي للشركة إن انقطاع الشحن العالمي المرتبط بالبحر الأحمر من المرجح أن يستمر لبضعة أشهر على الأقل.

وفي 16 يناير كانون الثاني، أرسلت ميرسك سفينتي حاويات عبر البحر الأحمر تحملان بضائع للجيش والحكومة الأمريكية.

وفي 25 يناير كانون الثاني أوقفت الشركة مرور السفينتين اللتين تشغلهما وحدتها الأمريكية وأجبرتهما على العودة أدراجهما بينما كانتا تعبران البحر الأحمر وسط حراسة البحرية الأمريكية.

* إم.إس.سي

قالت شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي) في 16 ديسمبر كانون الأول إن سفنها لن تمر عبر قناة السويس وإنها حولت مسار بعضها بالفعل لرأس الرجاء الصالح.

*نيبون يوشن

قال متحدث باسم نيبون يوشن، أكبر شركة شحن في اليابان من حيث المبيعات، لرويترز في 16 يناير كانون الثاني إن الشركة أوقفت الملاحة عبر البحر الأحمر مؤقتا لجميع السفن التي تشغلها ولقد قامت أيضا بتوجيه السفن القريبة من البحر الأحمر بالانتظار في مياه آمنة وتدرس حاليا إمكانية تغيير مسارها.

* أوشن نتورك إكسبرس

قالت أوشن نتورك أكسبرس (وان)، وهي مشروع مشترك بين شركات ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ونيبون يوسن وكاواساكي كيسن كايشا، في 19 ديسمبر كانون الأول إنها قررت تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح أو وقف رحلاتها مؤقتا ونقلها لمناطق آمنة.

* أورينت أوفرسيز كونتينر لاين

قالت شركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين (أو.أو.سي.إل)، ومقرها هونج كونج، في 21 ديسمبر كانون الأول إنها أمرت سفنها بتغيير مسارها أو وقف الإبحار إلى مياه البحر الأحمر. كما توقفت شركة الشحن المملوكة لشركة أورينت أوفرسيز (إنترناشونال) المحدودة عن قبول البضائع من إسرائيل وإليها حتى إشعار آخر.

* تورم

قالت مجموعة ناقلات النفط الدنمركية في 12 يناير كانون الثاني إنها قررت وقف جميع عمليات العبور من جنوب البحر الأحمر مؤقتا في الوقت الحالي.

* ولينيوس فيلهلمسن

قالت مجموعة الشحن النرويجية في 19 ديسمبر كانون الأول إنها ستوقف جميع رحلاتها في البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

*يانج مانج للنقل البحري

قالت شركة شحن الحاويات التايوانية في 18 ديسمبر كانون الأول إنها ستغير مسار السفن التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح خلال الأسبوعين المقبلين.