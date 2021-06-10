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تقرير لـ"أوبك" عن الوضع في سوق النفط.. إليكم التفاصيل

10 - يونيو - 2021
منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)

منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)

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توقعت “أوبك” تعاف قوي للطلب العالمي على النفط في 2021 بقيادة الولايات المتحدة والصين على الرغم من الضبابية الناجمة عن الجائحة، مشيرة إلى الحاجة لضخ المنظمة للمزيد من النفط.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك إن الطلب سيرتفع 6.6 بالمئة أو ما يعادل 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام. ولم يتغير هذا التوقع للشهر الثاني على التوالي.

ويأتي التوقع الذي ورد في التقرير حتى بعد تعاف أبطأ من المتوقع في النصف الأول من العام، فيما حذر من “ضبابية كبيرة” محيطة بالجائحة، مثل احتمال ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.

وقالت “أوبك” في التقرير: “تعافي الاقتصاد العالمي تأخر بسبب عودة ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 وتجدد الإغلاقات في اقتصادات رئيسية، مثل منطقة اليورو واليابان والهند”.

وأضافت المنظمة: “بوجه عام، من المتوقع أن يكتسب تعافي النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي الطلب على النفط، زخما في النصف الثاني” من العام.

وعلى الرغم من توقع أن تقدم الولايات المتحدة أكبر مساهمة في نمو الطلب في 2021، قالت “أوبك” إن الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لن يتعافى بالكامل من الانهيار، الذي شهده في 2020.

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