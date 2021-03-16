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تقرير لـ"CIA" يكشف تورط 3 دول وحزب الله بالتأثير على الانتخابات الأمريكية

16 - مارس - 2021
آخر تحديث: 16 - مارس - 2021 10:31 مساءً
علم ميليشيا حزب الله

علم ميليشيا حزب الله

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كشفت مصادر أمريكية، الثلاثاء، عن أن تقريرا للمخابرات الأمريكية “CIA” سيكشف عن أن روسيا وإيران نشرتا معلومات مضللة في محاولة للتأثير على الانتخابات الأمريكية.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فمن المقرر أن يتم في وقت لاحق الثلاثاء نشر تقرير المخابرات الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها، قولها إن التقرير سيؤكد أن كوبا وفنزويلا وحزب الله في لبنان حاولوا جميعا التأثير على الحملات الانتخابية بأمريكا في 2020.

وفي نهاية العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية تعيين مدعٍ عام مستقل للتحقيق في مخالفات محتملة خلال تحقيقات قضية “التدخل الروسي”.

وبين العامين 2016 و2018 جرت تحقيقات بشأن تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب.

وكان وزير العدل الأمريكي بيل بار، كلّف في أبريل/نيسان 2019، المدّعي العام الفيدرالي جون دورهام بالتحقيق مع المسؤولين عن “التحقيق الروسي”، بمن فيهم المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” جيمس كومي والمدّعي العام المستقلّ السابق روبرت مولر.

وبموجب هذا التكليف باشر دورهام تحقيقاته بصفته قاضي تحقيق فيدرالي، ما يعني أنّه بإمكان أي وزير قادم أن يطلب وقف هذا التحقيق وإغلاق الملفّ.

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