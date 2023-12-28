تقرير للأمم المتحدة يستنكر "التدهور السريع" لحقوق الإنسان في الضفة الغربية

استنكر تقرير للأمم المتحدة نُشر (الخميس 28-12-2023) “التدهور السريع” لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وحث السلطات الإسرائيلية على إنهاء العنف ضد السكان الفلسطينيين هناك.

وجاء في التقرير، الذي نشره مكتب مفوض الأمم المتحدة لسامي لحقوق الإنسان، أن 300 فلسطيني قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، وهو اليوم الذي شن فيه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما داميا على جنوب إسرائيل واحتجزوا فيه رهائن اقتادوهم إلى قطاع غزة.

ووقعت معظم عمليات قتل الفلسطينيين في أثناء عمليات نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية أو خلال مواجهات معهم.

ويمكن أن يُعزى ما لا يقل عن 105 حالات وفاة إلى عمليات إسرائيلية تضمنت شن غارات جوية أو استخدام وسائل عسكرية داخل مخيمات للاجئين ومناطق أخرى مكتظة بالسكان. وأضاف التقرير أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا على يد مستوطنين يهود.

ولم يصدر تعليق على هذا التقرير حتى الآن من مسؤولين إسرائيليين. وتقول إسرائيل إن عملياتها في الضفة الغربية وقائية وتهدف إلى الحد من التهديدات الأمنية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك “استخدام الوسائل والأسلحة التكتيكية لإنفاذ القانون واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة وفرض قيود واسعة النطاق وتعسفية وتمييزية على الحركة تؤثر على الفلسطينيين”.

وأضاف “أدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وواضحة وفعالة لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية لضمان الحماية الفعالة للتجمعات الفلسطينية”.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت كذلك عمليات اعتقال تعسفية جماعية وغير قانونية وحالات تعذيب وأشكالا أخرى من سوء المعاملة لمن يتم إلقاء القبض عليهم من الفلسطينيين. وأضافت أن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على نحو 4785 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت “تم تجريد بعضهم من ملابسهم وعصب أعينهم وتقييدهم لساعات طويلة وربط أيديهم وأرجلهم، في حين داس جنود إسرائيليون على رؤوسهم وظهورهم، (وتعرض البعض) للبصق والدفع بعنف صوب الجدران والتهديد والإهانة، وفي بعض الحالات تعرضوا للاعتداء والعنف الجنسي”.

وشهدت الضفة الغربية بالفعل أعلى مستوى من الاضطرابات منذ عقود خلال 18 شهرا سبقت هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، لكن المواجهات تصاعدت بشكل حاد مع شن إسرائيل غزوا بريا لغزة.