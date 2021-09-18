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تقرير مثير عن وزير خارجية دولة كبرى.. يخوت ورشاوى و"عشيقة"!

19 - سبتمبر - 2021
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

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نشر فريق المعارض الروسي المعتقل أليكسي نافالني تقريرا مثيرا يتحدث عن علاقة غرامية لوزير الخارجية سيرغي لافروف، أنفق عليها “أموال الشعب”، بحسب وصفهم.

ويزعم التقرير الذي نشره فريق نافالني تحت عنوان “يخوت، رشاوى وعشيقة. ما يخفيه الوزير لافروف”، أن الوزير البالغ من العمر 71 عاما، لديه علاقة غرامية بالممثلة المغمورة سفيتلانا بولياكوفا، وقام بالتكفل بسفرها إلى أكثر من 20 دولة للسياحة واستخدمت الطائرة المخصصة للافروف من قبل الوزارة نحو 60 مرة.

وأورد التقرير أن بولياكوفا عملت في وزارة الخارجية في العام 2014، وهي تملك مطعما، ولا يوجد لها أي مؤهلات تجعلها في منصب دبلوماسي.

اللافت أن التقرير زعم أن بولياكوفا باتت تملك رفقة أسرتها عقارات في روسيا وبريطانيا، وأساطيل من السيارات الفارهة بما قيمته نحو 14 مليون دولار.

ويشغل سيرغي لافروف منصب وزير الخارجية الروسية منذ العام 2004، وكان بدأ دبلوماسيا في وزارة خارجية الاتحاد السوفييتي منذ العام 1988.

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