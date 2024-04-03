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تقرير يكشف زيادة حوادث العداء للمسلمين في أمريكا منذ الحرب الإسرائيلية على غزة

منذ 48 ثانية
محجبات في الولايات المتحدة

محجبات في الولايات المتحدة

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كشف تقرير لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير”، أمس الثلاثاء 2 نيسان/أبريل 2024،، عن زيادة حوادث العداء للمسلمين منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى نسبة هي الأعلى منذ بدء الإحصاء قبل 30 عامًا.

وأشار التقرير إلى أن عام 2023 شهد “عودة صعود كراهية المسلمين” بعد أول انخفاض سنوي مسجل على الإطلاق في الشكاوى بعام 2022.

وفي الأشهر التسعة الأولى من 2023، بلغ متوسط الحوادث نحو 500 شهريًّا قبل أن تقفز إلى قرابة 1200 شهريًّا في الربع الأخير من 2023.

وأرجع التقرير السبب الأساسي لكراهية المسلمين إلى تصاعد العنف في إسرائيل وفلسطين في أكتوبر 2023.

وتُبيّن أرقام التقرير أن إجمالي الشكاوى في حوادث الكراهية للمسلمين بلغت 8061 شكوى في 2023، بزيادة نسبتها 56% عن عام 2022.

ويشير التقرير إلى أن نحو 3600 من تلك الحوادث وقعت خلال الأشهر من أكتوبر إلى ديسمبر/كانون الأول، وسجل معظمها حوادث تمييز وكراهية في أماكن العمل والتعليم.

وحسب التقرير، فإن الزيادة كانت أكبر من التي شهدتها الولايات المتحدة من حوادث الكراهية بعد حظر السفر الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترمب على بعض الدول ذات الأغلبية السكانية المسلمة.

وذكر التقرير أنه جرى حظر المجموعات الطلابية المؤيدة لفلسطين في العديد من الجامعات، إضافة إلى عدم توظيف العديد من الأشخاص بسبب موقفهم المؤيد لفلسطين.

وأشار التقرير إلى تعليق طلبات الهجرة واللجوء المقدَّمة من مسلمين عمدًا بذريعة “احتمال كونهم إرهابيين”، وأن التمييز الأكبر حدث في هذا المجال.

    المصدر :
  • الجزيرة

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