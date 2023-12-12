الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
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تقلّبات يوميّة.. الدولار يتراجع على وقع استقرار الين!

منذ ساعة واحدة
الدولار الأمريكي والين الياباني

الدولار الأمريكي والين الياباني

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تراجع الدولار فيما استقر الين في تداولات اليوم الثلاثاء في آسيا، في وقت يترقب فيه المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة وسلسلة مرتقبة من اجتماعات البنوك المركزية.

وتراجع الدولار 0.5 في المئة إلى 145.46 ين. وتشهد العملتان تقلبات منذ أيام إذ ارتفع الين متأثرًا بتصريحات من البنك المركزي الياباني، اعتبرها مراقبون تميل للتشديد، قبل أن ينخفض مجددًا بسبب تقارير قللت من شأن توقعات حول تغيير وشيك في السياسة النقدية.

وقال توم كيني، الخبير الاقتصادي في إيه.إن.زد: “تردد حديث عن توجه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة وهناك توقعات بأن يحدث ذلك بحلول الأسبوع القادم”.

ودعمت أسعار الحديد الخام المرتفعة وانتعاش أسهم العقارات الصينية الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي فيما لم يطرأ تغير يذكر على أسعار العملات الأخرى.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.5 في المئة إلى 0.6154 في المئة.

وبلغ سعر اليورو 1.0765 الدولار والجنيه الإسترليني 1.2577 دولار.

وستحدد بيانات التضخم في الولايات المتحدة الإطار للقرار الذي سيصدر غدًا الأربعاء عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا وبنك النرويج والبنك الوطني السويسري، ومن المتوقع أن تكون النرويج الوحيدة التي سترفع الفائدة.

    المصدر :
  • رويترز

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