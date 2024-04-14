تقييم إسرائيلي أولي: أضرار طفيفة بالبنية التحتية

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الهجوم الإيراني الذي استمر لمدة قرابة 5 ساعات لم يتسبب في أضرار كبيرة على البنية التحتية، حيث اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الهجوم “انتصارا لإسرائيل”.

فقد قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “لم تخترق أي مسيرة أو صاروخ كروز الأجواء الإسرائيلية”.

وأضافت الإذاعة “أن بعض الصواريخ الباليستية (الإيرانية) تسببت بأضرار طفيفة بالبنية التحتية”.

وأكد الجيش الإسرائيلي، قبل انتهاء الهجوم الإيراني، أن “أغلبية الصواريخ التي أطلقت من إيران اعترضت خارج حدود إسرائيل ونواصل صد تهديداتها”.

بايدن: انتصار لإسرائيل

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمتهما الهاتفية “إن على إسرائيل أن تعتبر الليلة انتصارا” لأن التقييم الأميركي الحالي هو أن “الهجمات الإيرانية لم تكن ناجحة إلى حد كبير وأظهرت القدرة العسكرية المتفوقة لإسرائيل”.

وكانت “سي إن إن” نقلت عن مسؤولين أميركيين أيضا أن “الهجوم الإيراني على إسرائيل استمر نحو 5 ساعات”، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تكلفة اعتراض الهجمات الإيرانية تقترب من مليار دولار.

وقال بايدن “بناءً على توجيهاتي، ومن أجل دعم الدفاع عن إسرائيل، قام الجيش الأميركي بنقل طائرات ومدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي إلى المنطقة على مدار الأسبوع الماضي. وبفضل عمليات الانتشار هذه والمهارة الاستثنائية التي يتمتع بها أفراد جنودنا، ساعدنا إسرائيل في إسقاط جميع الطائرات بدون طيار والصواريخ القادمة تقريبًا”.

إيران: إصابة قاعدة إسرائيلية

وفي طهران، قال الإعلام الرسمي الإيراني إن قاعدة جوية في النقب بإسرائيل أصيبت بالهجوم الإيراني.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” بأنّ أهمّ قاعدة جوّية في النقب في جنوب إسرائيل تعرّضت “لأضرار جسيمة” بعدما أصابتها صواريخ إيرانية ليل السبت الأحد، بحسب فرانس برس.

وقالت “إرنا” إنّ “أهمّ قاعدة جوّية في النقب أصابها صاروخ خيبر.. وتشير الصور والبيانات إلى وقوع أضرار جسيمة في هذه القاعدة”.

من جهته أفاد التلفزيون الرسمي بأنّه “وفقاً للمعلومات الواردة، فإنّ نصف الصواريخ التي أُطلِقت قد أصابت هدفها بنجاح”.

بحسب بيان للجيش الإسرائيلي:

الاغلبية الساحقة من الصواريخ التي أطلقت من ايران اعترضت خارج حدود دولة إسرائيل.

تم رصد سقوط عدد ضئيل من الصواريخ من بينها في قاعدة عسكرية في جنوب البلاد حيث لحقت أضرار طفيفة في البنية التحتية.

150 صاروخا أطلق من إيران باتجاه إسرائيل.

99% منها اعترضت من منظومات الاعتراض الصاروخية.

صفارات الإنذار دوت 720 مرة في مواقع مختلفة جراء الدفعة الأولى من الهجوم الإيراني