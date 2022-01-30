تكتيكات مرعبة للرئيس الروسي حال غزو أوكرانيا

حذر سياسيون ومسؤولون أمنيون في أوكرانيا، من أن روسيا قد تشن هجمات بالقنابل على المدارس الأوكرانية، واصفين الخطوة بأنها ”تكتيكات الغزو المروعة“ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أفادت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية.

وجاء في تقرير للصحيفة، أنه ”في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقد مسؤولو إنفاذ القانون وخبراء المفرقعات الأوكرانيون دورات تدريبية للتلاميذ حول ما يجب القيام به في سيناريو هجوم روسي محتمل بالقنابل“.

ونقلت عن خبير مفرقعات أوكراني قوله: ”حذرنا التلاميذ من أن العملاء الروس قد يخفون متفجرات داخل دمية على شكل بومة، وأوضحنا لهم أن اللعبة المحشوة يمكن أن تحتوي على كيلوغرام من المتفجرات، وهو ما يكفي لقتل أي شخص في نطاق خمسة أمتار وإصابة من يبعدون عنهم حتى 15 مترا، كما قمنا بتعليم الطلاب كيفية التعرف على الأجهزة المتفجرة المرتجلة التي تشبه علبة الشوكولاتة وحافظة الهاتف المحمول“.

وأوضحت ”ديلي إكسبريس“ أن ”أوكرانيا تدعي أن خدع القنابل هي جزء من استراتيجية بوتين للحرب الهجينة، حيث قالت مؤسسة بحثية تابعة لمركز استراتيجيات الدفاع الأوكرانية إن تهديد الغزو قد يشمل الهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة، فضلا عن التهديدات بالقنابل في المدارس وأنظمة المترو والمباني الحكومية“.

ضربة مدمرة

ويرى الكثير من الخبراء إن سيناريو “الغزو والاحتلال الكبير” أقل احتمالا، وليس من الواضح إن كانت لدى روسيا قوات كافية للاحتفاظ بهذا القدر الكبير من الأراضي.

وحسب بعض المراقبين، فإنه إذا اختارت روسيا عملية أوسع، فيمكنها أن تقرر تجنب احتلال طويل الأمد للمدن وتنسحب ببساطة بعد توجيه ضربة مدمرة للجيش الأوكراني.

وحسب الخبراء الأمريكيين، فإن روسيا “قد تستولي على جزء كبير من شرق أوكرانيا وتطالب بترتيب سياسي جديد من كييف أو ببساطة ضم المنطقة”.

وأكدت روسيا مرارا أنها لا تنوي شن أي تحرك عسكري موجه ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل الادعاءات التي تتحدث عن ذلك لا أساس لها من الصحة، وحملت الناتو المسؤولية عن التوتر في المنطقة، خاصة في ظل أنشطة الحلف للتوسع شرقا نحو حدود روسيا.

وحذرت الخارجية الروسية في وقت سابق من أن “التصرفات غير المسؤولة” للغرب في إطار ملف أوكرانيا تثير مخاطر عسكرية كبيرة، قد تصل إلى نشوب نزاع واسع النطاق في أوروبا.