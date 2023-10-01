تكرار حرق المصحف.. البرلمان العربي يدعو لحملة مقاطعة عالمية للسويد

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الأحد، لقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد على خلفية حرق المصحف من قبل أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية.

وأعرب العسومي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية على حرق نسخة من المصحف.

وانتقد العسومي، في بيان صحافي، الأحد، “علم السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته المشينة”، محذراً من “خطورة تكرار تلك الممارسات التي تمثل إصرار على الكراهية الدينية وإثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتخدم أجندات العنف والتطرف”.

وجدد العسومي دعوته للقيام بـ “قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد ومقاطعة منتجاتها وعدم السفر إليها”، داعياً الشعب العربي بـ “حملة مقاطعة عالمية اقتصادية من أجل الضغط عليها لوقف مثل هذه الانتهاكات، وعدم الاستهانة بمشاعر المسلمين ومقدساتهم”.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري وعاجل لوضع حدٍ واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف، والتي تعد جريمة بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية، ووصمة عار على جبين هذه المجتمعات التي تروج للكراهية والعنف، والتي أثبتت بممارساتها أنها أقرب الشعوب إلى العنصرية والفوضى وازدواجية المعايير وأبعدها عن الحرية الحقيقية واحترام الأديان والشعوب.

وفي وقت سابق، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية على حرق نسخة من المصحف الشريف، بعلم من السلطات المحلية، التي صرحت له القيام بـ”جريمته النكراء”.

وجددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، الأحد، “التأكيد على موقف المملكة الرافض بتاتاً لكافة هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف بشكل ممنهج في عدد من العواصم الأوروبية، بدعوى حرية التعبير لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم”.