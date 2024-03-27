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تكريم فتى مسلم أنقذ 100 شخص أثناء هجوم موسكو

منذ 26 دقيقة
إسلام خليلوف

إسلام خليلوف

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كرم مسؤولون روس الفتى المسلم إسلام خليلوف البالغ 15 عامًا بعد مساعدته أكثر من 100 شخص في الهروب خلال الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات بالعاصمة موسكو قبل أيام. وفق وكالة الأناضول.

ومنحت مفوضة حقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا الفتى المسلم “شهادة التفاني والرجولة والشجاعة الشخصية في مساعدة الضحايا”.

كما تم منح فتى آخر يبلغ 14 عامًا الجائزة ذاتها لمساعدته في عمليات الإجلاء.

وفي السياق، منح رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس مفتي روسيا رافيل عين الدين، الفتى خليلوف وسام خدمة المسلمين بروسيا بسبب شجاعته وإنقاذه الناس.

ومن المزمع أن يتم تقليده الوسام خلال صلاة الجمعة 29 مارس/ آذار الحالي في الجامع المركزي بالعاصمة موسكو.

وكان خليلوف يعمل في القاعة أثناء وقوع الهجوم الإرهابي في 22 مارس الحالي، ليقوم بتوجيه أكثر من 100 شخص إلى ممر الخروج مباشرة، وضمان خروجهم من المبنى بسلام.

والاثنين، أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي إلى 139، بينهم 3 أطفال، وإصابة 182 شخصا.

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، أن عناصره نفذوا الهجوم.

    المصدر :
  • وكالات

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