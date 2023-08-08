الثلاثاء 21 محرم 1445 ﻫ - 8 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تلف 15 ألف طن من الحبوب جراء انفجار شمال غرب تركيا

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2023 12:36 مساءً
صوامع حبوب بالقرب من ميناء درينجه

صوامع حبوب بالقرب من ميناء درينجه

A A A
طباعة المقال

قالت إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية إن نحو 15 ألف طن من الحبوب تلفت عندما وقع انفجار في صوامع حبوب بالقرب من ميناء درينجه في شمال غرب تركيا، الاثنين.

وقال سيدار يافوز حاكم إقليم قوجه ايلي أمس الاثنين إن الانفجار وقع بسبب ضغط غبار القمح في أثناء نقل شحنة من إحدى السفن إلى الصوامع. ولم يتضح ما نوع الحبوب الأخرى المخزنة في الصوامع.

وأدى الانفجار إلى إتلاف 13 من أصل 60 صومعة تابعة لمجلس الحبوب التركي هناك وإصابة 12 شخصا.

وقال بيان للمجلس إن صوامع ميناء درينجه يمكنها استيعاب 95 ألف طن من الحبوب وكان هناك 75 ألف طن من الحبوب مخزنة عندما وقع الانفجار.

وأضاف “وفقا للمعاينة الأولية، تضرر نحو 20 بالمئة من مساحة التخزين”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قصف روسي على أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
7 قتلى في هجوم روسي على مدينة بوكروفسك الأوكرانية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية تنخفض تحت وطأة أسهم البنوك الإيطالية
قمح- أرشيفية
سوريا تعلن مناقصة لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين

الأكثر قراءة

حسن نصر الله
تصريحات إسرائيلية خطيرة عن استهداف "نصر الله".. هل اتُخذ القرار!؟
علم لبنان
بعد تحذير السفارات... لبنان بلد غير آمن يتجه نحو المجهول
نيمار
"مفاجأة مدوية" بشأن النجم البرازيلي نيمار!