تلف 15 ألف طن من الحبوب جراء انفجار شمال غرب تركيا

قالت إدارة الاتصالات في الرئاسة التركية إن نحو 15 ألف طن من الحبوب تلفت عندما وقع انفجار في صوامع حبوب بالقرب من ميناء درينجه في شمال غرب تركيا، الاثنين.

وقال سيدار يافوز حاكم إقليم قوجه ايلي أمس الاثنين إن الانفجار وقع بسبب ضغط غبار القمح في أثناء نقل شحنة من إحدى السفن إلى الصوامع. ولم يتضح ما نوع الحبوب الأخرى المخزنة في الصوامع.

وأدى الانفجار إلى إتلاف 13 من أصل 60 صومعة تابعة لمجلس الحبوب التركي هناك وإصابة 12 شخصا.

وقال بيان للمجلس إن صوامع ميناء درينجه يمكنها استيعاب 95 ألف طن من الحبوب وكان هناك 75 ألف طن من الحبوب مخزنة عندما وقع الانفجار.

وأضاف “وفقا للمعاينة الأولية، تضرر نحو 20 بالمئة من مساحة التخزين”.