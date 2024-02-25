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تلميح أوكراني إلى إمكانية دعوة روسيا لحضور قمة لإنهاء الحرب

منذ 36 دقيقة
تلميح أوكراني إلى إمكانية دعوة روسيا لحضور قمة لإنهاء الحرب

تلميح أوكراني إلى إمكانية دعوة روسيا لحضور قمة لإنهاء الحرب

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قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الأحد 25 فبراير/شباط 2024، إن أوكرانيا وشركاءها الغربيين قد يدعون روسيا لحضور قمة سلام في المستقبل لبحث إنهاء غزو موسكو المستمر منذ عامين بشروط كييف.

وصرح يرماك بأن سويسرا ستستضيف قمة لمناقشة رؤية السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي يمكن تسليمها لروسيا خلال اجتماع ثان في وقت لاحق.

وقال خلال مؤتمر نقله التلفزيون في كييف “قد يكون هناك وضع ندعو فيه معا ممثلين عن روسيا الاتحادية لتقديم الخطة لهم في حالة ما إذا كان من يمثل الدولة المعتدية في ذلك الوقت يريد إنهاء هذه الحرب بشكل حقيقي والعودة إلى السلام العادل”.

وطرح زيلينسكي صيغة السلام للمرة الأولى في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر تشرين الثاني 2022. وتدعو إلى استعادة وحدة أراضي أوكرانيا والانسحاب الكامل للقوات الروسية.

وقالت كييف إنها لن تجرى أي حوار مع موسكو إلا بعد رحيل جميع القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

ويقول الكرملين إنه لا يوجد أساس حالي لمحادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا وإن خطة السلام التي طرحتها كييف غير معقولة لأنها تستبعد روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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