الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
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تل أبيب تخطط لبناء جدار "تحت الأرض" بين غزة ومصر

منذ ساعة واحدة
الحدود بين مصر وقطاع غزة

الحدود بين مصر وقطاع غزة

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ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب تخطط لبناء جدار بين قطاع غزة ومصر، في خطوة ترمي لمواجهات أنفاق مفترضة في المنطقة.

وأضافت الإذاعة أنه من المخطط إقامة الجدار تحت الأرض في منطقة محور فيلادلفيا/ صلاح الدين بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية.

وستشرع إسرائيل في بناء الجدار مع نهاية الحرب الحالية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويتطلب بناء الجدار أولا إعادة احتلال المنطقة بالكامل.

ونقلت الإذاعة العسكرية عن مصدر أمني لم تكشف اسمه “أن المصريين يتفهمون الحاجة الأمنية لهذا الأمر”.

لكن المصريين يؤكدون أنه لا توجد أنفاق تمتد إلى قطاع غزة.

ومحور فيلادلفيا/ صلاح الدين يمتد لمسافة 14 كليومترا على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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