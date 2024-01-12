تل أبيب في "حالة تأهب".. وأمريكا تتوقع برد الحوثيين على الضربات

أعلن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب في حالة تأهب تحسبا لأي انتقام عقب الضربات الأميركية البريطانية على مواقع للحوثيين في اليمن فجر اليوم وفق موقع “أكسيوس”. من جانبه توقع مسؤول أميركي رفيع ردا حوثيا على القصف، مشيرا إلى أن القوات الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر بحالة تأهب للدفاع عن نفسها ولكنها لم ترصد حتى الآن أي تحرك.

ونقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل أخطرت مسبقا بالضربات التي استهدفت مواقع الحوثيين.

وفي سياق التأهب أكد مسؤول أميركي رفيع أن القوات الأميركية والبريطانية في حالة تأهب عقب ضربات فجر اليوم على الحوثيين.

ولم يستبعد المسؤول الأميركي رد الحوثيين على الضربات التي استهدفت مواقعهم، لكنه أوضح أنه “سيكون للضربات الأميركية والبريطانية تأثير كبير على قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر”.

وأضاف “وبالتأكيد مع مرور الوقت تقليل قدرتهم ورغبتهم في شن هذه الهجمات، فإننا لن نتفاجأ برؤية نوع من الرد”.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن الضربات على اليمن كانت موجهة بدقة ضد القدرات العسكرية للحوثيين، وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفاءها استخدموا ذخائر دقيقة وحرصوا على تجنب الأضرار الجانبية بالابتعاد عن استهداف المراكز السكانية المدنية.

ونقلت رويترز عن المسؤول الأميركي قوله إن إيران تتحمل “مسؤولية عن الدور الذي تلعبه في الهجمات ضد القوات الأميركية”، وأضاف “نعتقد أن إيران متورطة في كل مرحلة من هجمات الحوثيين”.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية ضد أهداف لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن في وقت مبكر من فجر اليوم. وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن الضربات استهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية، مشيرا إلى أن العملية انتهت “ولكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات”.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شن أكثر من 12 غارة على أهداف للحوثيين.

من جانبه قال القيادي بجماعة أنصار الله الحوثيين عبد الله بن عامر إن الضربات استهدفت مواقع عسكرية في محيط صنعاء والحديدة. وأشار إلى تعرض مواقع لجماعته لضربات وصفها بالخاطفة لكنه شدد أن الحوثيين لم يترددوا في الرد، وأكد أن لدى الجماعة “قدرات بما يتيح لنا الدفاع المشروع عن النفس”.

وحمل القيادي الحوثي واشنطن ولندن مسؤولية ما وصفها بعسكرة البحر الأحمر، وأكد أن جماعته ستواصل عملياتها في البحر الأحمر حتى إنهاء العدوان على غزة. وتوعد عبد الله بن عامر بضرب القواعد الأميركية والبريطانية في المنطقة إذا وسعت واشنطن ولندن المعركة.

كما قال القيادي في أنصار الله الحوثيين وعضو المكتب السياسي للجماعة علي القحوم إن قواته ترد بقوة على البوارج الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر.

في السياق قال القيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين حسين العزي إن اليمن تعرض لهجوم عدواني واسع من سفن وغواصات وطائرات حربية أميركية وبريطانية، وأكد أنه سيتعين على أميركا وبريطانيا الإستعداد لدفع الثمن باهظا وتحمل كافة العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر حسب قوله.