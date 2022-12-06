الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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تماسك الدولار إثر بيانات أمريكية قوية

منذ ساعتين
الدولار

الدولار

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تماسك مؤشر الدولار الأمريكي، الثلاثاء، إثر تحقيق أكبر مكاسبه في أسبوعين بعدما غذت بيانات قوية لقطاع الخدمات بالولايات المتحدة التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة بقدر أكبر مما كان متوقعا في الآونة الأخيرة.

وارتفع الدولار الأسترالي من قرب أدنى مستوى له في أسبوع بعدما رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، عند 105.24 بعد ارتفاعه 0.7 بالمئة أمس الاثنين محققا أكبر مكاسبه منذ 21 نوفمبر تشرين الثاني.

وكان قد انخفض إلى 104.1 أمس للمرة الأولى منذ 28 يونيو حزيران قبل أن يغير اتجاهه عقب بيانات أظهرت انتعاش قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني بالإضافة إلى بيانات قوية للوظائف.

وقال يو نا باك هيجر محلل العملات لدى كوميرتس بنك “كلما استمرت قوة الاقتصاد الأمريكي لفترة أطول زادت الشكوك ربما بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعاني حقا من الركود العام المقبل وما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيخفض فعلا أسعار الفائدة الرئيسية في هذه المرحلة”.

وتصدر اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة قرارها بشأن السياسة النقدية يوم 15 ديسمبر كانون الأول. ويتوقع المتعاملون حاليا زيادة الفائدة نصف نقطة إلى نطاق 4.25-4.5 بالمئة وأن يتوقف المركزي الأمريكي عن زيادة الفائدة عند أعلى قليلا من خمسة بالمئة في مايو أيار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6718 دولار أمريكي معوضا بعضا من خسائره التي بلغت 1.4 بالمئة أمس بعدما قال البنك المركزي الأسترالي إنه ليس لديه مسار محدد مسبقا لتشديد السياسة النقدية لكن التضخم ما زال مرتفعا.

    المصدر :
  • رويترز

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