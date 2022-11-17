الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
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تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود 120 يوما

منذ ساعة واحدة
أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

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قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، الخميس، إن اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي تم التوصل إليه في يوليو تموز سيمدد 120 يوما أخرى.

ولم يدل الوزير بتفاصيل أخرى. ولم يتسن تأكيد تصريحاته بشكل مستقل.

وساعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يوليو تموز في تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود والتي كانت قد أغلقتها روسيا.

وكتب كوبراكوف على تويتر “مبادرة #حبوب البحر الأسود سيتم تمديدها 120 يوما”، واصفا ذلك بأنه “خطوة مهمة أخرى في المعركة العالمية ضد أزمة الغذاء (العالمية)”.

وقال مصدر من الأمم المتحدة، الأربعاء، إن هناك أسبابا تدعو إلى “التفاؤل الحذر” بشأن تجديد مبادرة حبوب البحر الأسود التي من المقرر أن تتجدد يوم السبت ما لم تظهر أي اعتراضات.

وسمحت الاتفاقية التي تدعمها الأمم المتحدة وأُبرمت في أواخر يوليو تموز باستئناف شحنات الحبوب من موانئ أوكرانية معينة على البحر الأسود، مما ترتب عليه شحن حوالي 10 ملايين طن وساعد في كبح جماح الأسعار العالمية.

وزاد التفاؤل بشأن موافقة روسيا على استمرار الاتفاق بعد محادثات مطولة حول شكاوى موسكو من عراقيل أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة.

    المصدر :
  • رويترز

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