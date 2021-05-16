تمديد الحجر الصحي في نيودلهي

بسبب زيادة عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، قررت السلطات الهندية تمديد الحجر الصحي المفروض في نيودلهي إلى 24 أيار الجاري، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

الوزير الرئيسي لنيودلهي، أرفيند كيدجريفال، قال في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: “نشهد تعافيا جيدا بعد الحجر الصحفي. وينخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا. ولا نريد فقدان ما حققناه خلال الأيام الماضية. ولذلك نمدد الحجر الصحي في المدينة لمدة أسبوع آخر. وسيستمر سريان مفعول الحجر الصحي في نيودلهي حتى الساعة 05:00 صباحا من يوم الاثنين المصادف 24 أيار.

يستمر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند منذ منتصف شباط الماضي، ليتجاوز عدد الناس الذين يتلقون حاليا العلاج ضد كورونا 3,6 مليون.

احتلت نيودلهي خلال الأسابيع الماضية واحدة من أول المرتبات بين الولايات الهندية من حيث عدد الإصابات الجديدة بالفيروس. وتدل المعلومات الأخيرة على أن سلطات المدينة سجلت 6,4 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما يتلقى أكثر من 66 ألف مصاب العلاج ضد كورونا.

فرضت سلطات نيودلهي في 19 نيسان الماضي الحجر الصحي في أراضي المدينة. وخلال سريان مفعوله تعمل كل المكاتب الخاصة في المنازل، كما تم إغلاق كل المطاعم والمحلات التجارية غير الغذائية والمراكز التجارية. ويحظر إجراء كل اجتماعات وفعاليات جماعية، وتم الحد من عدد الركاب في وسائل النقل العامة وعدد الضيوف في حفلات الزفاف والجنازات.

ويستمر في المدينة عمل هيئات السلطة والمستشفيات ومقرات الشرطة ومحطات الإطفاء والمحلات التجارية الغذائية والبنوك والمؤسسات التي تقوم بتزويد المنازل بالماء والكهرباء والإنترنت، وذلك بحسب “نوفوستي”.