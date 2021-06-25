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تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لهذه المدة!

25 - يونيو - 2021
قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل

قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل

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مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لنصف عام، حيث تم اتخاذ القرار أثناء القمة المنعقدة في بروكسل لزعماء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن تصريح مصدر عن وفد أحدى الدول الأوروبية بالمجلس الأوروبي قوله، اليوم الجمعة: “نعم، تم أثناء مناقشة المسألة الروسية بحث قضية تنفيذ اتفاقيات مينسك (حول تسوية النزاع في شرق أوكرانيا). واتفق الجميع على أنه لا يوجد هناك أي تقدم جدي في هذا المجال. وبالعكس فقد شهدنا في الأشهر الأخيرة وقوع أحداثا مزعجة على الحدود الروسية الأوكرانية. ولذلك لم يعارض أحد تمديد العقوبات (ضد روسيا) لمدة 6 أشهر إضافية”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عام 2014 عقوبات ضد روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا واتضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا. واتخذ قرارات حول توسيع وتمديد العقوبات كل عام. كما تم تعليق المحادثات مع روسيا حول نظام إلغاء تأشيرة الدخول، وفرض حظر دخول أراضي دول الاتحاد على عدد من المسؤولين الروس، وتجميد حساباتهم في المصارف الأوروبية، وذلك بالإضافة إلى العقوبات التجارية والمالية والعسكرية. وردا على ذلك فرضت روسيا إجراءات ممائلة، وحظرا على توريد المواد الغذائية من بلدان الاتحاد الأوروبي”.

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