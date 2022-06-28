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تمديد المهلة النهائية للتقدم بعروض لاستضافة كأس آسيا 2023

منذ 4 دقائق
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء الواقع في 28 حزيران أنه مدد المهلة النهائية لاستقبال ملفات لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين من الحصول على حقوق تنظيم المسابقة القارية.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين البطولة في حزيران وتموز من العام المقبل، لكن رغبة البلاد الصارمة في التخلص من فيروس كورونا كانت وراء قرار الاعتذار عن عدم الاستضافة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان اليوم إنه يجب على الاتحادات الراغبة في استضافة كأس آسيا أن تتقدم بملفات بحلول 15 تموز بعدما كانت المهلة السابقة تنتهي في 30 حزيران.

وأكد اتحاد كوريا الجنوبية منذ أيام أنه سيتقدم بملف لاستضافة المسابقة، بينما قالت اليابان في مايو أيار إنه حدث تواصل معها بشكل غير رسمي لمعرفة إمكانية إقامة المسابقة على أرضها.

وأعلن الاتحاد الأسترالي أنه يدرس التقدم بعرض محتمل أيضا.

    المصدر :
  • رويترز

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