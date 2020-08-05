تمديد حالة الطوارئ بالأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما لمواجهة كورونا

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أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما بدءا من، الثلاثاء، لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته الوكالة الرسمية: “أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء الثلاثاء، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لمواجهة استمرار وباء كورونا لمدة 30 يوما تبدأ من تاريخ 4/8/2020″.

وكان الرئيس الفلسطيني أعلن حالة الطوارئ للمرة الأولى في شهر آذار/مارس الماضي ومن ثم تم تمديدها أكثر من مرة.

وبدوره أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد إشتية تشكيل لجنة متابعة يومية من مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية بقيادة وزارتي الداخلية والصحة لمتابعة الجهد الميداني لمكافحة فيروس كورونا، والقيام بعمليات التفتيش والرقابة الميدانية عبر لجان خاصة”.

وأعلن قرار “تشديد الرقابة على الأماكن العامة والتأكد من تقيد أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والمواصلات العامة، بالتدابير الوقائية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق المخالفين”.

كما أعلن إشتية “إغلاق المناطق المصابة في القرى والمخيمات والأحياء داخل المدن، وتفعيل لجان الطوارئ في المحافظات لتقديم المساعدة للطواقم الطبية وتكثيف المراقبة لضمان السلامة العامة”.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس 16628 إصابة بينهم 12692 في الضفة الغربية و3858 في القدس الشرقية و78 في قطاع غزة.

وبلغ عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس 87 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء 7929 حالة فيما لا زال هناك 8612 حالة نشطة.