وقعت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على قرار تمديد حالة الطوارئ في مدينة اللد لمدة 48 ساعة.

واعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس، عن اعتقال 7 فلسطينيين في مدينة اللد، داخل الخط الأخضر، بتهمة المشاركة في المواجهات الأخيرة بمدن الداخل، في حين توفي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوع في هجوم من قبل شبان عرب في اللد، ما رفع حصيلة القتلى الإسرائيليين منذ بدء التصعيد الأخير لـ11 شخصا، حسبما أفادت مصادر طبية إسرائيلية.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 أيار تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي إسرائيل بهجمات صاروخية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.