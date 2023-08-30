تمديد حبس رئيس الوزراء الباكستاني السابق 14 يوماً

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة باكستانية مددت الأربعاء مدة حبس خان 14 يوما على ذمة تحقيق بشأن تهم تتعلق بتسريب أسرار الدولة.

وقال نعيم بانجوتا محامي خان إن المحكمة الخاصة نفذت الإجراءات في سجن أتوك، حيث بدأ خان في قضاء حكم بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في الخامس من أغسطس\آب بتهم فساد بعد إدانته ببيع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني.

وأوقفت محكمة تنفيذ هذا الحكم أمس الثلاثاء 29\8\2023 وقالت إن بإمكانه الخروج بكفالة لكنه منع من المغادرة لأنه احتجز على ذمة قضية تسريب أسرار الدولة.

وينفي خان التهم ويقول إن الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.

وفي وقت سابق أسقطت محكمة باكستانية، قضية تحريض على العصيان موجهة لرئيس الوزراء السابق عمران خان، حسبما أفاد محاميه وأمر محكمة.

وكان خان قد اتُهم في مارس\آذار بالتحريض على العصيان في دعوى كانت مرفوعة في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد، بناء على شكوى زعمت أن إحدى خطبه تصل لحد التحريض على العصيان.

وبعد الاستئناف الذي قدمه عمران، قالت المحكمة العليا في بلوشستان إن المدعين لم يتمكنوا من الحصول على الموافقة المطلوبة من الحكومة الاتحادية أو الحكومة الإقليمية لتوجيه تهم التحريض.

وقضت المحكمة بأن الاتهامات “بلا سند قانوني وليس لها أي أثر قانوني”، وأمرت السلطات بإلغاء القضية.